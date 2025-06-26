Трамп заявил, что нужно «убить» рупор демократов - «Голос Америки»

Президент США Дональд Трамп назвал радиостанцию «Голос Америки» «полной катастрофой» и призвал республиканцев окончательно ее уничтожить.

Пост-призыв он разместил в своей соцсети Truth Social, передает РИА Новости.

В нем Трамп задался вопросом, зачем республиканцу хотеть, чтобы «рупор» демократов, «Голос Америки», продолжал существовать.

«Это полная левацкая катастрофа - ни один республиканец не должен голосовать за его выживание. Убейте его!»- обратился к своим однопартийцам в конгрессе глава Белого дома.

Напомним, в марте этого года Трамп подписал указ, направленный против федеральных агентств, которые он назвал раздутой бюрократией, сотрудники «Голоса Америки» были отправлены в оплачиваемый отпуск, а его вещание было приостановлено.

На прошлой неделе стало известно, что свыше 600 сотрудников радиостанции получили от властей США уведомления о том, что их увольняют.