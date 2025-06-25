 Число пострадавших от пищевого отравления в Товузе достигло 26 - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Число пострадавших от пищевого отравления в Товузе достигло 26 - ОБНОВЛЕНО

First News Media21:20 - Сегодня
Число пострадавших от пищевого отравления в Товузе достигло 26 - ОБНОВЛЕНО

Число пострадавших от пищевого отравления в Товузе достигло 26 человек.

Как сообщает Report, Гадир Юсифов (2012 г.р.), Сабина Мурадова (1997 г.р.), Шахана Исмаилова (1987 г.р.), Дилек Мусаева (2015 г.р.), Нураддин Мамедов (2005 г.р.), Сугра Абдуллаева (1991 г.р.), Тахмина Мамедова (2009 г.р.) и Мамедали Гаджиев (2008 г.р.) также пострадали от отравления.

19:55

В Товузе произошло массовое отравление донером.

Как сообщило АПА, число отравившихся достигло 20 человек. Cреди отравившихся есть и дети.

Ранее в TƏBİB сообщили, что сегодня с 16: 55 в отделение скорой помощи Товузской центральной районной больницы с подозрением на отравление были госпитализированы 14 человек (7 лиц мужского пола и 7 лиц женского пола).

Пострадавшим были оказаны необходимые медицинские услуги, и их состояние оценивается как средней степени тяжести.

В настоящее время их лечение продолжается в отделении скорой помощи медучреждения.

Поделиться:
974

Актуально

Мнение

Азербайджанская армия: Путь от восстановления до абсолютной Победы

Спорт

В финал чемпионата Европы вышли шесть азербайджанских борцов

Общество

Завершился тестовый этап процесса сертификации учителей

Общество

Число пострадавших от пищевого отравления в Товузе достигло 26 - ОБНОВЛЕНО

Общество

Завершился тестовый этап процесса сертификации учителей

В «Зеленом театре» прошла концертная программа «Ритмы Гваделупе и Азербайджана» - ФОТО

Число пострадавших от пищевого отравления в Товузе достигло 26 - ОБНОВЛЕНО

На месте крушения самолета AZAL в Казахстане установили мемориал - ВИДЕО

Выбор редактора

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

Новости для вас

Три столичных района останутся без газа

Слепота вместо исцеления? В центре скандала офтальмолог Джахид Шахбазов

Суд по делу Назрин Мансурлу: Врач причинил смертельные переломы и выписал домой

«Заплатила 5000 манатов, а олимпиада - фейк»: родитель ученика LANDAU school обвиняет организаторов - ВИДЕО

Последние новости

В финал чемпионата Европы вышли шесть азербайджанских борцов

Сегодня, 23:02

Завершился тестовый этап процесса сертификации учителей

Сегодня, 22:40

В «Зеленом театре» прошла концертная программа «Ритмы Гваделупе и Азербайджана» - ФОТО

Сегодня, 22:20

Принято итоговое заявление конференции, посвященной острову Гваделупа

Сегодня, 22:00

Эрдоган: Вопрос с С-400 закрыт

Сегодня, 21:40

Число пострадавших от пищевого отравления в Товузе достигло 26 - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 21:20

Сборная Азербайджана по баскетболу выиграла международный турнир в Казахстане - ФОТО

Сегодня, 21:00

КСИР заявил о гибели Али Шадмани

Сегодня, 20:45

На месте крушения самолета AZAL в Казахстане установили мемориал - ВИДЕО

Сегодня, 20:30

Дорожная полиция Баку обратилась к водителям

Сегодня, 20:15

В Гяндже найдено тело еще одного молодого человека

Сегодня, 19:37

Руководители СМИ и инфлюенсеры наблюдали за сертификационным экзаменом - ФОТО

Сегодня, 19:20

Трамп и Зеленский встретились на полях саммита НАТО

Сегодня, 19:05

Минздрав Ирана привел обновленные данные о числе погибших

Сегодня, 18:50

Обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Суданом

Сегодня, 18:35

Азербайджан экстрадировал находящегося в международном розыске гражданина России

Сегодня, 18:20

Иран раскритиковал НАТО

Сегодня, 18:05

Выбирайте подарки по вкусу!

Сегодня, 17:50

Названы самые популярные страны среди азербайджанских туристов

Сегодня, 17:32

В Баку похитили более 30 тыс. манатов из магазина - ВИДЕО

Сегодня, 17:30
Все новости
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В последнее время на улицах Баку все чаще появляются магазины с загадочными и порой эксцентричными названиями — «Волшебные свечи», «ТалисманыСегодня, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35