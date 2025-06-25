Число пострадавших от пищевого отравления в Товузе достигло 26 - ОБНОВЛЕНО

Число пострадавших от пищевого отравления в Товузе достигло 26 человек.

Как сообщает Report, Гадир Юсифов (2012 г.р.), Сабина Мурадова (1997 г.р.), Шахана Исмаилова (1987 г.р.), Дилек Мусаева (2015 г.р.), Нураддин Мамедов (2005 г.р.), Сугра Абдуллаева (1991 г.р.), Тахмина Мамедова (2009 г.р.) и Мамедали Гаджиев (2008 г.р.) также пострадали от отравления.

19:55

В Товузе произошло массовое отравление донером.

Как сообщило АПА, число отравившихся достигло 20 человек. Cреди отравившихся есть и дети.

Ранее в TƏBİB сообщили, что сегодня с 16: 55 в отделение скорой помощи Товузской центральной районной больницы с подозрением на отравление были госпитализированы 14 человек (7 лиц мужского пола и 7 лиц женского пола).

Пострадавшим были оказаны необходимые медицинские услуги, и их состояние оценивается как средней степени тяжести.

В настоящее время их лечение продолжается в отделении скорой помощи медучреждения.