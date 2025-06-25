В финал чемпионата Европы вышли шесть азербайджанских борцов

Шесть азербайджанских борцов вышли в финал чемпионата Европы U-15 в итальянском Каорле.

Как сообщает Report, в первый день соревнований определились финалисты во всех весовых категориях по вольной борьбе.

Путевки в финал завоевали Джаваншир Сулейманов (38 кг), Гусейн Рзазаде (41 кг), Ибрагим Гасанов (44 кг), Акпер Аскеров (48 кг), Мухаммед Гасанли (62 кг) и Эльгюн Керимли (85 кг).

Тунар Султанзаде (48 кг), Эльджан Гасанов и Мураз Гусейнов (оба 57 кг) будут бороться за бронзовые награды.

Встречи за призовые места пройдут завтра.