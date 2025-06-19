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Новые визовые правила: США отказывают студентам за посты в соцсетях

First News Media17:47 - Сегодня
Новые визовые правила: США отказывают студентам за посты в соцсетях

Государственный департамент США возобновил приостановленный ранее процесс выдачи студенческих виз для иностранных граждан.

Однако теперь получение визы будет сопровождаться новым обязательным требованием: все заявители должны предоставить консульским работникам открытый доступ к своим аккаунтам в социальных сетях.

Согласно опубликованной 18 июня внутренней телеграмме, сотрудники консульств обязаны проводить «комплексную и тщательную проверку» интернет-активности студентов и участников программ обмена, чтобы выявить возможное «враждебное отношение к гражданам, культуре, правительству, институтам или основополагающим принципам США».

В случае отказа раскрыть свои аккаунты или сделать их публичными, визовый запрос может быть отклонён. Ведомство считает, что подобный отказ может свидетельствовать о желании заявителя скрыть потенциально компрометирующую информацию. В документе приведён пример: если заявитель в своих публикациях выражает поддержку группировке ХАМАС или одобряет её действия, это может быть основанием для отказа в визе.

Новая мера - не просто бюрократическая перестраховка. Это прямое продолжение курса администрации Трампа на ужесточение иммиграционной политики. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что за последние месяцы виз были лишены сотни, а может тысячи человек – в том числе студенты. Основанием является их активность в интернете, которая, по его словам, противоречит интересам внешней политики США.

Одним из ярких примеров последствий новой политики стала история студентки из Турции, обучающейся в Университете Тафтса. После того как она выступила соавтором статьи, критикующей реакцию вуза на войну в Газе, её задержали и поместили в иммиграционный центр в Луизиане, где она провела более шести недель. Освобождена она была лишь после решения федерального судьи, постановившего выпустить её под залог.

Правозащитники выражают обеспокоенность происходящим, указывая на то, что новые требования подрывают фундаментальные принципы свободы слова и могут быть использованы в качестве инструмента политической фильтрации. Эксперты предупреждают о возможной дискриминации студентов по идеологическим или национальным признакам, особенно на фоне международной напряженности и усиления антииммиграционной риторики. Новые правила, по оценке аналитиков, затронут десятки тысяч иностранных студентов, планирующих учёбу в США в ближайшие годы

Источники: Reuters, BBC

Джамиля Суджадинова

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