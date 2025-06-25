Эрдоган: Вопрос с С-400 закрыт

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не обсуждал с американским лидером Дональдом Трампом тему российских ЗРС С-400, но говорил с ним про самолеты F-35.

Как передает ТАСС, об этом сказал Эрдоган в ходе общения с журналистами в Гааге после саммита НАТО.

"Мы не обсуждали С-400 в ходе нашей встречи с Трампом. Это не было в нашей повестке. И это вопрос уже закрыт, дело решенное. Мы обсудили вопрос с F-35", - сказал Эрдоган. Трансляцию вел телеканал TRT. Переговоры двух президентов состоялись в ночь на среду в Гааге.

Эрдоган напомнил, что Турция "произвела платеж в размере около $1,3-1,4 млрд в рамках проекта F-35". "Что касается покупки нами этих самолетов, мы увидели, что у Трампа есть добрые намерения на этот счет. Наши ответственные лица продолжают работу по вопросам покупки F-35, а также обслуживания и ремонта наших F-16", - сказал Эрдоган.

Он добавил, что Анкара "продолжает работу и по теме закупки истребителей Eurofighter". "Она идет с Великобританией и Германией. Надеемся, что эти две страны также положительно воспримут наши добрые намерения", - указал Эрдоган.

После заключения Турцией и Россией контракта на поставку полкового комплекта С-400 Анкару в 2019 году исключили из программы США по созданию истребителей нового поколения F-35. Вслед за этим в Турции стали говорить об альтернативах F-35. В качестве одной из них турецкая сторона выбрала истребитель Eurofighter.