Пашинян требует от Гарегина II покинуть Эчмиадзин

Премьер-министр Армении Пашинян требует от католикоса Гарегина II покинуть Эчмиадзин.

«Какое право имеет группа, нарушившая обет безбрачия и предавшая Иисуса Христа, говорить о справедливости и доверии?

Эта группа не имеет права говорить от имени Первопрестольного Эчмиадзина. Осквернивший Первопрестольный Эчмиадзин Ктрич должен покинуть Патриархат.

Если он не уйдет добровольно, то верная паства армянской церкви изгонит его по-христиански», - написал Никол Пашинян в соцсети Facebook.