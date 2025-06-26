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Армения

Пашинян требует от Гарегина II покинуть Эчмиадзин

First News Media10:21 - Сегодня
Пашинян требует от Гарегина II покинуть Эчмиадзин

Премьер-министр Армении Пашинян требует от католикоса Гарегина II покинуть Эчмиадзин.

«Какое право имеет группа, нарушившая обет безбрачия и предавшая Иисуса Христа, говорить о справедливости и доверии?

Эта группа не имеет права говорить от имени Первопрестольного Эчмиадзина. Осквернивший Первопрестольный Эчмиадзин Ктрич должен покинуть Патриархат.

Если он не уйдет добровольно, то верная паства армянской церкви изгонит его по-христиански», - написал Никол Пашинян в соцсети Facebook.

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