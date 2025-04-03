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Отец пропавшей в Товузе проблемной школьницы объяснил возможные причины её ухода - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова16:27 - Сегодня
Отец пропавшей в Товузе проблемной школьницы объяснил возможные причины её ухода - ОБНОВЛЕНО

Отец 13-летней девочки из села Бозалганлы Товузского района прокомментировал ситуацию.

Как передает 1news.az, Bizim.Media связались с отцом девочки, Эльчиным Сулеймановым.

Мужчина заявил, что у него нет никаких предположений о том, куда могла пойти его дочь.

"Куда она могла пойти, я не знаю. У нас нет информации, никаких предположений. Она немного нервная девочка, мы даже обращались к психологу. Моя дочь живет с бабушкой и дедушкой. В последний раз она просила разрешение поехать в Габалу. Ранее мы дважды разрешали ей погулять, но в этот раз не разрешили. Мы сказали, что дорога дальняя, а она девочка. Единственное, что мы предполагаем — она разозлилась на наш отказ и ушла. Когда она вышла из школы, мои родители ждали её у школы, но она не села в машину и сказала, что придет сама", — рассказал отец.

Он добавил, что в настоящее время полиция и жители села активно ищут девочку.

"Никто не знает, куда она пошла и в каком направлении. Ни её подруги, ни друзья не знают, куда она направилась. Родственники, знакомые и полиция — все её ищут. Сейчас проверяем камеры видеонаблюдения, чтобы понять, куда она пошла. Камера зафиксировала, что в 21:00 её видели на дороге в Алимарданлы. Мы надеемся, что сможем найти её след", — сказал мужчина.

14:45

В Товузском районе без вести пропала 13-летняя школьница.

Сообщается, что жительница села Бозалганлы А.Сулейманова (2012 года рождения) вчера около 18:00 вышла из местной школы, где она учится, и не вернулась домой.

В полной средней общеобразовательной школе села Бозалганлы сообщили, что А.Сулейманова - травмированная девочка, несколько проблемная ученица, и школьный психолог неоднократно работал с ней.

«Пропавшая девочка — ученица 7 «А» класса. Она ушла вчера после последнего урока. Посещаемость у нее всегда была хорошая, но с учебой дела обстояли слабо. Она в некотором роде непослушная. С поведением у нее проблемы - дерзила учителям, была немного шумной. Ею занимался школьный психолог. Одним словом, она была травмированным ребенком», - отметили в учебном заведении.

По словам представителя школы, поведение девочки стало еще более проблемным после развода ее родителей: «Она осталась с бабушкой, дедушкой и дядей по отцовской линии. Несмотря на свою травмированность, девочка очень самолюбива. Даст Бог, ее найдут живой и здоровой».

Отметим, что старший инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД Эшгин Гасымов сообщил, что в настоящее время сотрудники Товузского районного отдела полиции продолжают поисковые мероприятия по установлению местонахождения девочки.

Источник: Bizim.Media

11:40

В Товузском районе без вести пропала девочка-подросток.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, жительница села Бозалганлы А.Сулейманова (2012 года рождения) вчера около 18.00 вышла из Бозалганлинской средней школы, где она учится, и исчезла.

Главный инспектор Гянджинской региональной группы МВД Эшгин Гасымов в ответ на запрос АПА сообщил, что в настоящее время сотрудники Товузского РУП продолжают поиски девочки.

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