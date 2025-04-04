Алпарслан Байрактар: Мы готовы в полной мере использовать потенциал Южного газового коридора

Турция придает большое значение региональному сотрудничеству. Посредством Баку-Тбилиси-Джейхан и TANAP мы продемонстрировали всему региону важность энергетической безопасности. Мы готовы к сотрудничеству с Азербайджаном и другими партнерами, в частности в сфере передачи зеленой энергии.

Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар в ходе выступления на 11-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 3-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

«Мы готовы в полной мере использовать потенциал Южного газового коридора. Над этим проектом совместно работают Азербайджан, Грузия, Турция и Болгария. Мы уверены, что зеленый коридор будет иметь глобальное значение, и мы как Турция продолжим нашу поддержку региона и сотрудничества», - отметил министр.

Источник: АЗЕРТАДЖ