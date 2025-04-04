Не верьте «банковским» звонкам: МВД разъяснило, как действуют кибермошенники

МВД вновь обратилось к гражданам в связи с кибермошенникам, выдающими себя за сотрудников банков.

«Звонки о «вмешательстве в банковский счёт» - это мошенничество. Лица, которые звонят или пишут подозрительные сообщения пользователям банковских карт, выдают себя за сотрудников банков. Преступники, используя заранее подготовленные сценарии и звоня с иностранных номеров, создают атмосферу спешки и паники, задавая критические вопросы, якобы из-за нехватки времени, отмечая, что «возник риск потери средств на счете», «произошло вмешательство в ваш карточный счет», - говорится в обращении МВД.

В обращении отмечается, что особенно в случаях, когда кто-то представляет себя сотрудником банка, владелец банковской карты ни в коем случае не должен передавать личные данные незнакомому лицу: «Владелец карты должен понимать, что если у него запрашивают 16-значный номер карты, CVV-код, OTP-код или 3D Secure код, отправленные банком, — это мошенничество. Мошенники, действуя из-за границы, переводят украденные средства на поддельные офшорные счета и скрывают следы».

МВД еще раз обращает внимание и настоятельно призывает граждан ни при каких обстоятельствах не вступать в разговор с неизвестными лицами, которые звонят им или пишут в социальных сетях, представляясь сотрудниками банка: «Никогда не передавайте свои банковские данные таким людям. Если вы хотите проверить полученный звонок или сообщение, не отвечайте на них напрямую - вместо этого позвоните в банк по номеру, указанному на вашей банковской карте. Помните: все данные о вашей карте уже есть у банка, выпустившего её. Сотрудник банка никогда не будет запрашивать у вас эти данные».