В Стамбуле прошли совместные военные игры для слушателей Национальных университетов обороны Азербайджана и Турции - ФОТО

В Стамбуле состоялись совместные военные игры с участием офицеров, проходящих обучение на академическом уровне в Национальных университетах обороны Азербайджана и Турции, сообщает Минобороны АР.

От азербайджанской стороны в учениях принимали участие группа офицеров факультета Оперативно-тактической подготовки и профессорско-преподавательский состав Института военного управления.

Целью военных игр является совершенствование навыков принятия решений офицерами при совместных операциях, планирование применения современных систем вооружения в ходе боевых действий и методов противодействия им, а также осуществление обмена опытом.

В «Дне высокопоставленного наблюдателя», состоявшегося в ходе совместных военных игр, принимали участие начальник Генерального штаба Вооружённых сил Турции генерал армии Метин Гюрак, командующий 1-й армией генерал армии Метин Токель, ректор Национального университета обороны Турции профессор Эрхан Афйонджу, а с азербайджанской стороны — ректор Института военного управления полковник Эльнур Алескерли и другие должностные лица. Результаты военных игр, в том числе совместные действия участников, были высоко оценены оценочной группой и наблюдателями.