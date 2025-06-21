«Турция не допустит нового порядка Сайкса-Пико в регионе»: Эрдоган призвал исламский мир к сплочению на фоне вызовов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости сплочения исламского мира с целью преодоления вызов.

Об этом турецкий лидер заявил на 51-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в Стамбуле.

«Крайне важно, чтобы исламский мир с населением в 2 миллиарда человек стал самостоятельным полюсом. Мы находимся в преддверии такого периода, когда исламский мир будет играть гораздо большую роль. Но сначала мы разрешим собственные внутренние разногласия. Если мы не возьмем на себя ответственность за наши собственные проблемы с общим разумом и волей, то будем служить интересам других», — сказал он.

Коснувшись израильско-иранского конфликта, турецкий лидер выразил уверенность в том, что «иранский народ преодолеет эти дни благодаря солидарности, которую он проявил перед лицом трудностей, а также своему сильному государственному опыту».

Турецкий лидер подчеркнул, что Турция не допустит установления «нового порядка Сайкса-Пико в регионе, границы которого будут расчерчены кровью».

Он также выразил удовлетворение возвращением Сирии в ОИС и прогрессом, достигнутым на пути ее интеграции в международное сообщество.

«С целью сохранения территориальной целостности Сирии и национального единства, а также для достижения постоянной стабильности требуется поддержка всего исламского мира», - заключил президент Эрдоган.

Источник: Anadolu