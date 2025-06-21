Агентство MEDIA выделило финансовую помощь online-изданиям - СПИСОК

Агентство по развитию медиа Азербайджана (MEDIA) предоставило материальную помощь ряду интернет-ресурсов и печатных изданий по итогам проведённого конкурса.

Как сообщили в Агентстве, в число получателей поддержки вошли 34 онлайн-издания, среди которых — информационный сайт 1NEWS.AZ. Полный список медиаструктур, получивших поддержку, опубликован на прилагаемом изображении.

Отметим, что конкурс, нацеленный на поддержку веб-сайтов, периодически организуется Агентством развития медиа Азербайджана в целях укрепления их экономической независимости, совершенствования деятельности, реализации проектов, имеющих значение для государства и общества, содействия развитию медиа в целом.