Глава МИД Израиля назвал три цели еврейского государства в отношении Ирана

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар назвал три цели еврейского государства в отношении Ирана, отметив, что смена власти пока не является частью стратегии.

«Мы назвали ядерную программу [Ирана], ракетную программу и ликвидацию [иранского командования] официальными и заявленными целями этой войны», - сказал Саар в интервью заместителю главного редактора газеты Bild Паулю Ронцхаймеру. Министр не стал отвечать на вопрос, входит ли в их число устранение высшего руководства Ирана, в частности, верховного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи. «Мы никогда заранее не говорим о том, что будем делать», - пояснил глава МИД Израиля.

В то же время Саар подчеркнул, что смена власти в Иране пока не является частью стратегии. «Совет по безопасности пока не определил смену режима как цель в этой войне. По крайней мере, пока», - уточнил Саар.

Он также отметил, что не верит в урегулирование конфликта дипломатическим путем.

«Я не очень верю в дипломатию с Ираном. Все предыдущие дипломатические усилия были безуспешными», - сказал Саар. По этой причине он скептически относится к переговорам в Женеве. «Обычно они используют эти переговоры, чтобы обмануть, выиграть время и добиться дальнейшего прогресса. И я не верю, что они изменят свое поведение», - утверждал министр, добавив, что пока не видел от иранской стороны никаких конкретных предложений, которые бы указывали на то, что они изменили свое отношение.

Вместе с тем Саар категорически отверг обвинения в нарушении международного права. «Оборона от того, кто угрожает уничтожением и действует соответствующим образом, не является нарушением международного права», - заявил он. Глава МИД Израиля заметил, что защита еврейской жизни должна стать центральной задачей. «Европейские страны играют в этом очень важную роль, и мы ожидаем, что они сделают все возможное, чтобы это обеспечить», - заключил он.

Источник: ТАСС