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Представители дипломатического корпуса ознакомились с городом Шуша - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

First News Media15:45 - Сегодня
Представители дипломатического корпуса ознакомились с городом Шуша - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, 21 июня в рамках визита в Восточный Зангезур и Карабах посетили город Шуша.

Делегацию сопровождал помощник Президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, специальный представитель Президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов проинформировал гостей об истории города, его состоянии в период оккупации, а также о восстановительно-созидательных работах, проводимых здесь после освобождения города от оккупации. Он отметил, что за время почти 30-летней оккупации исторические здания, мечети и памятники города Шуша подвергались армянскому вандализму. После освобождения города Шуша от оккупации здесь начались широкомасштабные восстановительно-созидательные работы. Наряду с созданием инфраструктуры, в Шуше ведется также реставрация исторического облика города, историко-культурных памятников.

Знакомство делегации с Шушой началось с дома-музея выдающегося композитора, основоположника нашего профессионального музыкального искусства и национальной оперы азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли. Дом Узеира Гаджибейли был построен в XIX веке. В 1959 году здание начало функционировать как дом-музей, который функционировал до оккупации города Шуша. В музее хранились предметы быта семьи Гаджибейли, личные вещи композитора, фотографии и книги - всего 1700 экспонатов. После оккупации города Шуша армянами музей прекратил свою деятельность, его экспонаты были разграблены, а здание разрушено. Из 1700 экспонатов музея удалось сохранить лишь 136.

После освобождения города Шуша от оккупации дом-музей Узеира Гаджибейли, как и ряд исторических зданий, был отреставрирован. В ходе реставрационных работ, проведенных Фондом Гейдара Алиева, в здании музея была создана новая экспозиция, состоящая из спасенных экспонатов дома-музея Узеира Гаджибейли.

Затем делегация посетила баню «Ширин су». Она была построена в 1880 году. Раньше другие бани города использовали соленую колодезную воду с близлежащих территорий. Эта баня была оснащена пресной водой, привезенной в Шушу дочерью хана Хуршидбану Натаван. Поэтому баню и прозвали «Ширин су». После оккупации города Шуша армянами в 1992 году в баню «Ширин су» были внесены изменения, не соответствующие архитектурному стилю памятника, пристроены дополнительные здания, и она пришла в негодность. «Ширин су» была отреставрирована в 2022-2024 годах.

Гостям, посетившим квартал Мердинли, рассказали, что город Шуша - культурная столица Азербайджана, известен своими кварталами, а также архитектурными памятниками. В древней Шуше было 17 кварталов. Построенный в конце XVIII - начале XIX века квартал Мердинли расположен в центральной части города. Многие известные личности были родом из Мердинли. Как и другие исторические места города Шуша, квартал подвергся армянскому вандализму.

Представители дипломатического корпуса также ознакомились с ходом строительных работ, проводимых на улице Карабах в Шуше. Всего на этой улице в рамках государственно-частного партнерства ведется строительство 10 зданий различного назначения. Среди строящихся зданий - гостиница, офисы и объекты общественного питания. Строительные работы ведутся в соответствии с общим обликом города. При строительстве зданий используются камни города Шуша. Строительство этих зданий является частью мер по развитию исторического азербайджанского города Шуша.

Гости также посетили дом-музей народного артиста Бюльбюля, внесшего большой вклад в развитие азербайджанской музыкальной культуры и сыгравшего важную роль в становлении и развитии профессиональной вокальной школы. Выдающийся музыкант родился и провел детство в этом доме, который с 1982 года функционировал как дом-музей. Здесь представлены фотографии, запечатлевшие детство Бюльбюля, некоторые его личные вещи, в том числе гавал. В музее собрано около 9 тыс. документов, отражающих творческую, научно-исследовательскую, педагогическую и общественную деятельность Бюльбюля. Здесь же были представлены материалы, подтверждающие многолетнюю плодотворную творческую деятельность Бюльбюля по созданию новой вокальной школы в Азербайджане, изучению и пропаганде народной музыки.

Дом-музей прекратил свою деятельность в 1992 году после того, как подвергся армянскому вандализму во время Первой Карабахской войны. После освобождения города Шуша от оккупации по поручению Президента Ильхама Алиева в музее были проведены ремонтно-восстановительные и реконструкционные работы.

В рамках визита иностранные дипломаты также ознакомились с условиями, созданными в первом жилом комплексе в Шуше. Жилой комплекс, фундамент которого был заложен в 2021 году, был открыт 10 мая 2024 года. Все дома построены в традиционном шушинском стиле. В жилом комплексе, состоящем из двадцати трех зданий, созданы все условия для комфортной жизни жильцов. Бывшие внутренние переселенцы вернулись в родные города и поселились в жилом комплексе.

Затем иностранные дипломаты прибыли в усадебный комплекс Мехмандаровых. Он был построен в XVIII веке представителями рода Мехмандаровых. Принадлежащий семье Мехмандаровых комплекс включает в себя большое жилое здание, малое жилое здание, семейную мечеть и родник. После освобождения города Шуша от оккупации Фонд Гейдара Алиева провел строительно-восстановительные работы в усадебном комплексе Мехмандаровых, а также в семейной мечети и роднике на этой территории.

В заключение представители дипломатического корпуса, прибывшие на Джыдыр дюзю, любовались открывающимся отсюда пейзажем. Джыдыр дюзю - единственная и самая большая равнинная территория города, расположенная в самом сердце гор. По этой причине здесь издревле проводились скачки карабахских джигитов, состязания по игре човкан, праздновали Новруз и другие массовые торжества. Джыдыр дюзю всегда была излюбленным местом отдыха шушинцев и гостей города. Открывающаяся отсюда чудесная панорама завораживает человека. В ходе 44-дневной Отечественной войны героические азербайджанские солдаты проявили огромную храбрость, поднявшись по отвесным скалам на Джыдыр дюзю и ценой своей жизни и крови освободили Шушу от оккупации. Сегодня Джыдыр дюзю, как и до оккупации, стала местом проведения грандиозных мероприятий.

Участники поездки насладились природными пейзажами, открывающимися с Джыдыр дюзю.

Отметим, что накануне представители дипломатического корпуса ознакомились с ходом работ в Лачине.

11:15

Представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, в рамках поездки в Восточный Зангезур и Карабах прибыли в город Шуша.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, иностранные дипломаты ознакомятся с городом Шуша - жемчужиной Карабаха, символом истории и культуры Азербайджана, а также с проводимыми здесь строительно-восстановительными работами.

Гостей сопровождает помощник Президента – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев.

Отметим, что вчера представители дипломатического корпуса побывали в Лачине.

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