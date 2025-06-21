Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает желательным открытие консульства Армении в Турции.

Об этом он заявил на встрече с армянской общиной Турции 20 июня в Стамбуле, сообщают армянские СМИ.

«Наша цель – установление дипломатических отношений между Арменией и Турцией, открытие границ, что подразумевает открытие автомобильных и железных дорог между Арменией и Турцией», - сказал Пашинян.

По его словам, позиции Армении и Турции по ряду вопросов международной повестки, довольно схожи:

«События, происходящие в регионе, в Иране, безусловно, очень тревожные, и я уверен, что они занимают очень значимое место в рабочей повестке президента Турции, и, очевидно, они занимают достаточно большое место в нашей рабочей повестке. Визит проходит в таких условиях, а это значит, что и Турция, и Армения придают этому значение».

Пашинян заметил, что тесное сотрудничество и глубокие отношения между Турцией и Азербайджаном не являются секретом: «Мы знаем об этих отношениях, о близости этих отношений, но мы не хотим разделительных линий. Наоборот, мы хотим установить стабильный и прочный мир в регионе, в этом контексте я придаю большое значение нашему диалогу с Турцией. Я считаю важным лично поделиться с президентом Турции нашими подходами относительно мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном и дальнейшего хода мирной повестки. Очевидно, что качество армяно-турецких отношений не может не оказывать влияния на ситуацию в регионе в целом».