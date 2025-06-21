Президент ПФЛ будет вновь прооперирован

Президент Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Эльхан Самедов, попавший в ДТП по дороге в Ханкенди, будет вновь прооперирован.

Об этом Report сказал директор по медиа и маркетингу ПФЛ Сянан Абдуллаев.

По его словам, состояние Самедова в настоящее время оценивается как хорошее: "Врачи сообщают, что все идет нормально. Ожидается, что в ближайшие два месяца будет проведена повторная операция".

Напомним, что инцидент произошел 16 декабря 2023 года на участке дороги Евлах-Агдам-Лачын, проходящем по территории Агдамского района. Водитель автомобиля марки Mercedes Vito, житель города Баку Расим Гафарлы не справился с управлением и врезался в дорожный знак. В результате инцидента пострадали 6 человек. Сильнее всех пострадал Эльхан Самедов, которому было сделано несколько операций.