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Бывшего главу армянских сепаратистов в Карабахе могут арестовать в Армении

First News Media15:10 - Сегодня
Бывшего главу армянских сепаратистов в Карабахе могут арестовать в Армении

Бывший главарь армянских сепаратистов в Карабахе Самвел Шахраманян получил повторное уведомление о явке в Следственный комитет Армении, его допрос запланирован на 27 июня, пишет газета «Жоховурд».

«Допросы Шахраманяна активизируются, и не исключено, что процесс завершится его арестом», - предполагает газета.

Напомним, что следственный орган ведет расследование по факту служебной халатности и возможной сдачи боеприпасов во время проведения Азербайджаном однодневной антитеррористической операции в сентябре 2023 года. Дело возбуждено на основании сообщения бывшего так называемого секретаря «Совета безопасности» больше несуществующего самопровозглашенного режима Самвела Бабаяна, уточняет издание.

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