Доходы госбюджета Азербайджана превысили прогноз по итогам I квартала 2025 года

В первом квартале 2025 года казначейскими органами было выполнено более 320 тысяч платежных поручений, и доходы государственного бюджета были исполнены с превышением плана.

Так, за январь - март текущего года доходы государственного бюджета составили 9 733,4 миллиона манатов, что на 171,4 миллиона манатов или 1,8% больше, чем было предусмотрено квартальным прогнозом, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

Доходы в государственный бюджет по следующим направлениям составили:

- 4 380,6 миллиона манатов - поступления через Государственную налоговую службу при Министерстве экономики,

- 1 430,5 миллиона манатов - поступления по линии Государственного таможенного комитета,

- 10,4 миллиона манатов - поступления от Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики,

- 136,7 миллиона манатов - поступления от платных услуг организаций, финансируемых из государственного бюджета,

- 154,9 миллиона манатов - прочие поступления.

Трансфер из Государственного нефтяного фонда составил 3 620,3 миллиона манатов.

Расходы государственного бюджета за первый квартал 2025 года были исполнены на 8 115,0 миллиона манатов при прогнозе в 8 280,0 миллиона манатов, что составляет 98,0% от плана. Несмотря на перевыполнение расходов государственного бюджета в январе - феврале текущего года, в марте из-за малого количества рабочих дней (13 рабочих дней) расходы были исполнены на 2,0% или на 165,0 миллиона манатов меньше по сравнению с квартальным прогнозом.