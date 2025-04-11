Состоялось очередное заседание Экономического совета - ФОТО

Очередное заседание Экономического совета состоялось 11 апреля.

Как сообщили в Кабинете Министров, в повестку заседания, которое прошло под председательством председателя Экономического совета Азербайджанской Республики, премьер-министра Али Асадова, вошли приоритетные направления расходов, обозначенные Президентом Ильхамом Алиевым на 2026-2029 годы, среднесрочные бюджетные рамки (СБР), основные направления и целевые показатели бюджетной политики, первичные макроэкономические прогнозы и макрофискальные рамки на среднесрочный период, прогнозные показатели государственного и сводного бюджетов на 2026 год и последующие три года, устойчивость бюджета и другие текущие вопросы.

Была заслушана подробная презентация министра финансов Сахиля Бабаева по стоящему на повестке дня вопросу по СБР и бюджетным прогнозам на 2026 год и последующие три года. Состоялись выступления членов Экономического совета и обсуждения по затронутым вопросам.

По итогам заседания были приняты решения по бюджетным прогнозам с учетом мнений и предложений членов Экономического совета. Министерству финансов и другим профильным ведомствам были даны соответствующие поручения по подготовке бюджетного пакета на следующий год.