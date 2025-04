Состоялось открытие национального павильона Азербайджана на выставке Expo 2025 - ФОТО

В японском городе Осака открылась всемирная выставка Osaka, Kansai Expo 2025 под названием «Проектирование будущего общества для наших жизней» (Designing the Future Society for Our Lives).

В официальном открытии Expo 2025 приняли участие император Японии Нарухито, премьер-министр Сигэру Исиба, генеральный секретарь Международного бюро выставок Дмитрий Керкенцес, а также высокопоставленные гости из стран, представленных на всемирной выставке.

Азербайджан, успешно представленный на выставках Expo с 2000 года, и в этом году придает большое значение участию во всемирной выставке.

В рамках мероприятия также состоялось открытие национального павильона, созданного при организационной поддержке Центра Гейдара Алиева. На открытии присутствовали главный комиссар Азербайджана по Expo 2025, директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров, региональный менеджер Expo 2025 по Азербайджану Шимзи Изуми, посол Азербайджана в Японии Гюрсель Исмаилзаде и другие гости.

На выставке Expo 2025 павильон Азербайджана расположен в разделе «Связывая жизни» (Connecting Lives) и посвящен теме «Семь мостов к устойчивому развитию» (Seven bridges for sustainability).

Концепция павильона вдохновлена ​​поэмой «Семь красавиц» великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви. Здесь демонстрируются богатое культурное наследие Азербайджана, приверженность технологическому прогрессу и устойчивому развитию, а также его открытость к диалогу. Потому что посредством диалога и связей можно достичь ясного, гармоничного и устойчивого будущего.

Дизайн фасада трехэтажного павильона создан из сетчатых мотивов, олицетворяющих азербайджанские традиции, искусство и мастерство. Посетители начинают свое путешествие по павильону со знакомства с различными областями, олицетворяемыми каждой из семи красавиц: культурное разнообразие, культурное наследие, традиционное искусство, архитектурные жемчужины, устойчивое развитие, природные ресурсы, спорт и туризм.

В павильоне также установлены три дерева, олицетворяющие Азербайджан и Японию: «Азербайджанское дерево», «Японское дерево» и «Дерево дружбы» - синтез азербайджанского и японского деревьев.

Всего на Expo 2025, площадь которой составляет более 155 гектаров, представлены 165 стран и 7 международных организаций. Ожидается, что до 13 октября Expo 2025 посетят 28 миллионов гостей.