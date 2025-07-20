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Азербайджанские борцы греко-римского стиля завоевали еще две медали в Будапеште

First News Media23:20 - 20 / 07 / 2025
Азербайджанские борцы греко-римского стиля завоевали еще две медали в Будапеште

Борцы греко-римского стиля сборной Азербайджана завоевали еще две медали в заключительный день рейтингового турнира, проходящего в столице Венгрии — Будапеште.

Как передает Report, об этом сообщает Федерация борьбы Азербайджана.

В последний день турнира на ковёр вышли несколько представителей азербайджанской сборной по греко-римской борьбе.

60 кг
Нихат Мамедли одержал уверенные победы над представителями Южной Кореи (Сынхак Ким – 9:0), Узбекистана (Мехрач Бахрамов – 4:0) и Сербии (Георгий Тибилов – 3:2), пробившись в финал. В решающем поединке он уверенно победил индийца Сумита Сумита со счётом 5:1 и поднялся на высшую ступень пьедестала.

Другой азербайджанский борец в этой весовой категории — Илкин Курбанов — уступил в 1/8 финала представителю Казахстана Галиму Кабдунасарову со счётом 1:9.

63 кг
Зия Бабашов проиграл в квалификационном раунде чемпиону Азии и бронзовому призёру чемпионата мира из Узбекистана Исламжону Бахрамову по принципу последнего набранного балла (3:3).

67 кг
Фарид Халилов победил южнокорейца Бёнгги Сона (6:0), но в 1/4 финала уступил по правилу первого набранного балла (1:1) чемпиону мира и Европы из Грузии Лери Абулладзе.

77 кг
Сенан Сулейманов уверенно победил серба Алексу Илича (4:0) и молдаванина Александрина Гуту (8:0). Его соотечественник Ульви Ганизаде, впервые выступавший в этой весовой категории, выиграл у хорвата Антонио Каменясевича (1:1) и южнокорейца Хёнджина Кана (3:3), выйдя в 1/4 финала. Однако в очной дуэли с Сенаном он не вышел на ковёр, и Сулейманов прошёл в полуфинал. В шаге от финала он уступил россиянину Сергею Кутузову (6:8), а в поединке за бронзу проиграл венгру Левенте Леваю (2:3).

82 кг
Гурбан Гурбанов снялся с турнира из-за травмы и не вышел на схватку квалификационного раунда с молдаванином Михаилом Брадой.

97 кг
Мурад Ахмедлиев победил турка Абдулкадира Чеби (3:1), серба Уроша Крстина (9:0) и грузина Георгия Кацанашвили (8:0), выйдя в полуфинал. Там он уступил другому грузину — Георгию Мелии — со счётом 1:5. Однако в борьбе за бронзу Мурад оказался сильнее россиянина Ильи Ермоленко — 8:4.

Его товарищ по весовой категории Ариф Нифтуллаев победил индийца Нитеша Нитеша (9:0) и казахстанца Юсуфа Мацииева (2:2), но в 1/4 финала уступил грузину Георгию Мелии (приём туше), а в утешительном поединке снова проиграл Илье Ермоленко (3:3).

Таким образом, в заключительный день турнира азербайджанские «классики» завоевали одну золотую и одну бронзовую медаль. В целом сборная Азербайджана по греко-римской борьбе завершила последний рейтинговый турнир года с четырьмя медалями.

Напомним, накануне бронзовыми призёрами стали Руслан Нуруллаев (72 кг) и Ислам Аббасов (87 кг).

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