Состоялась церемония открытия III Шушинского Глобального медиафорума - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

20 июля состоялась церемония открытия III Шушинского Глобального медиафорума на тему «Цифровые переходы: укрепление информационной и медиаустойчивости в эпоху искусственного интеллекта».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сначала был показан видеоролик о Форуме. Затем выступивший помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев отметил, что неслучайно, что Шушинский Глобальный медиафорум проходит в Шуше - колыбели азербайджанской культуры: «Ведь Шуша - это историческая память и источник вдохновения азербайджанского народа. Многие издатели, писатели и мыслители родом из этого священного города внесли свой вклад в культурное и научное наследие нашего народа».

Помощник Президента отметил, что на Форум приглашены представители медиа и люди со своими взглядами из разных стран мира. Здесь формируются и обмениваются различными идеями и новаторскими взглядами. «Примечательно, что этот форум проходит в постконфликтный период, в некогда несущем на себе шрамы войны, однако сегодня заново создающемся городе.

Шуша в свое время стала объектом беспрецедентных фейковых новостей и провокационной информации. В начале 1990-х годов, всего в нескольких километрах от Шуши, в Ходжалы был совершен страшный геноцид. Однако в то время количество медиаструктур, освещавших эту трагедию, было очень мизерным», - сказал Х. Гаджиев.

По его словам, Шушинский Глобальный медиафорум также очень важен как платформа для прямого общения с Президентом: «Благодаря Форуму мы имеем прямой контакт с Президентом Ильхамом Алиевым, получаем информацию о текущем развитии региона. Участники форума посетят Агдам, часть из них уже побывали в Ханкенди, а некоторые также увидят Лачин».

Помощник Президента также обратил внимание на то, что в этом году азербайджанские медиа отмечают свое 150-летие: «С тех пор, как Гасан бек Зардаби издал первую азербайджанскую газету «Экинчи», наша национальная печать прошла долгий путь развития. Несмотря на строгую цензуру, в то время в «Экинчи» публиковались статьи, связанные с эволюцией, просвещением и развитием общества. Эта газета создала важную основу для формирования новых идей и распространения просвещения.

Сегодня мы поддерживаем этот дух просвещения, распространяя правду через средства массовой информации и способствуя построению здорового общества».

На дискуссии, модератором которой выступил ведущий программы The Newsmakers TRT World Андреа Санке, обсуждалась тема «Инновационные подходы: медиаграмотность в цифровую эпоху».

Руководитель аппарата телеканала Euronews, генеральный исполнительный директор Euronews Baku Фернандо Соареш отметил, что понимание того, откуда берется информация, с какой целью она распространяется и как она влияет на общественное мнение, стало сегодня необходимостью для каждого гражданина: «Наша цель - донести этот процесс до более широкой аудитории, особенно для обеспечения образования молодого поколения».

Роль образовательных учреждений здесь особенно важна. Ведь молодежь чаще всего обращается к социальным сетям как к источнику информации. Однако социальные сети также являются площадкой, где быстро распространяются фейковые новости и манипуляции. Именно поэтому для молодежи крайне важно критически анализировать информацию, понимать причины ее появления и возможные последствия».

Он заявил, что реалии современного мира, информационные войны, кампании по дезинформации и цифровые манипуляции должны стать сигналом тревоги для всех. В этой ситуации медиа - это не просто средство подачи новостей, но и хранитель истины.

Генеральный секретарь Европейского альянса новостных агентств Алехандру Гибои отметил, что сегодня информационное поле стало более широкой, многогранной и сложной системой: «Как организации, работающие в сфере медиа, мы постоянно сотрудничаем и обмениваемся информацией. Одним из важных партнеров этого сотрудничества является Азербайджанское государственное информационное агентство. Наши связи с АЗЕРТАДЖ многогранны и основаны на взаимной поддержке».

Он отметил важность сотрудничества в сфере медиа. «Потому что нам есть чему поучиться друг у друга: мышление «я все знаю, мне не нужны инновации» неуместно в современном информационном мире. Постоянное обучение, актуализация и поддержание точности информации - главные условия профессиональных медиа», - считает А. Гибои.

По словам генсека Европейского альянса новостных агентств, такое сотрудничество необходимо, поскольку достоверные и точные новости представляют собой ценность.

«АЗЕРТАДЖ, как Азербайджанское государственное информационное агентство предоставляет официальную, проверенную и точную информацию. Что касается TREND, то оно действует как частное информационное агентство и занимает уникальное место в медиа-палитре страны. Мы знаем, что информация, публикуемая этими агентствами, основана на точности, официальных источниках и принципах профессиональной журналистики. Это также является для нас гарантией информационной безопасности.

Мы не должны забывать, что пресса - глашатай правды. Задача медиа - не только сообщать информацию, но и побуждать людей думать, анализировать и делать выводы. Люди должны формировать свои собственные подходы на основе этой информации и принимать обоснованные решения», - сказал А. Гибои.

Корреспондент телеканала AnewZ Убай Шахбандар отметил, что в современной медиасреде любой человек - будь то пользователь социальных сетей или блогер - может выступать в роли критика или даже журналиста-расследователя. Хотя это и кажется позитивным с точки зрения демократизации медиа, это также повышает ответственность наших профессиональных журналистов.

«Общество теперь тоже стало частью этого процесса. Каждый из нас узнает, откуда берется информация, кто ее распространяет и какова цель этого распространения. Размышление и ответы на эти вопросы - главное условие информационной безопасности.

Сегодня возможностей для интерпретации, анализа и оценки информации в правильном контексте больше, чем когда-либо. Главное - найти способ правильно использовать эту возможность. Здесь ключевую роль играют этические принципы, объективность и ответственный подход медиа и журналистики. Только так мы сможем завоевать доверие общества и противостоять информационному хаосу», - добавил он.

Председатель правления ОАО «Казконтент» Аина Задабек отметила, что сейчас все, что происходит с искусственным интеллектом и в целом с цифровизацией - это следующий этап в развитии человека. На данный момент человек может различать материалы, созданные искусственным интеллектом. То же самое происходит в мире информации. Для нас, журналистов, это - новый вызов. И здесь очень важно еще больше чувствовать и понимать разницу. Нам необходимо научиться развивать критическое мышление», - отметила она.

Доведя до внимания, что в Казахстане с прошлого года принята концепция по развитию ИИ до 2029 года, А. Задабек добавила, что в стране создан суперкомпьютер, который помогает развиваться всем отраслям.

«Появляется некая цифровая независимость. В Казахстане сейчас создается центр по развитию ИИ, свыше 1 млн человек будут обучены искусственному интеллекту. Если журналисты смогут пользоваться ИИ, то они станут еще более медиаграмотными», - добавила она.

Панельная сессия продолжилась обсуждениями.

Напомним, что в Форуме, который продлится до 21 июля, принимают участие около 140 иностранных гостей из 52 стран, в том числе представители более 30 информационных агентств, 7 международных организаций и около 80 медиаструктур, а также других организаций, связанных с данной сферой.

10:22

Проходит церемония открытия III Шушинского Глобального медиафорума на тему «Цифровые переходы: укрепление информационной и медиаустойчивости в эпоху искусственного интеллекта».

В рамках Форума будут обсуждаться такие темы, как «Инновационные подходы: медиаграмотность в цифровую эпоху», «Медиаграмотность как гарантия информационной безопасности», «Как эволюция социальных сетей влияет на общественное доверие: в охвате медиаграмотности» и другие.

Напомним, что в Форуме, который продлится до 21 июля, примут участие около 140 иностранных гостей из 52 стран, в том числе представители более 30 информационных агентств, 7 международных организаций и около 80 медиаструктур, а также других организаций, связанных с данной сферой. Помимо представителей зарубежных медиа, в Форуме примут участие представители азербайджанских СМИ, эксперты и официальные лица.

После церемонии открытия Форум продолжит свою работу в формате сессий.

В рамках Форума участники также посетят Агдамский район и город Лачин.