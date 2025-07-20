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ЦАХАЛ начал проверку сообщений о гибели 73 палестинцев у точек раздачи гумпомощи

First News Media22:00 - Сегодня
ЦАХАЛ начал проверку сообщений о гибели 73 палестинцев у точек раздачи гумпомощи

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала проверку по факту сообщений о гибели в секторе Газа 73 палестинцев, ожидавших выдачи гуманитарной помощи.

По предварительным данным армейской пресс-службы, действительное число жертв отличается от ранее озвученного, передает ТАСС.

"Сегодня утром на севере сектора Газа было обнаружено скопление нескольких тысяч жителей. Военнослужащие ЦАХАЛ открыли предупредительные выстрелы, чтобы устранить непосредственную угрозу. Армия осведомлена о сообщениях о гибели людей в этом районе, подробности инцидента расследуются. Предварительный анализ показывает, что число заявленных жертв не соответствует той информации, которая есть в распоряжении ЦАХАЛ", - говорится в заявлении.

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