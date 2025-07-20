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WhatsApp предложил умную сводку сообщений

First News Media20:40 - Сегодня
WhatsApp предложил умную сводку сообщений

В бета-версии WhatsApp для Android появилась новая функция под названием Quick Recap («Быстрый пересказ»), предназначенная для создания кратких сводок непрочитанных сообщений.

Как сообщает портал WABetaInfo, технология позволит пользователям оперативно ознакомиться с содержанием пропущенных переписок, не пролистывая длинные диалоги.

Функция появится в виде отдельной кнопки на вкладке «Чаты» и позволит выбрать до пяти диалогов для обработки. На основе искусственного интеллекта приложение создаст краткое резюме последних сообщений, экономя время и повышая удобство использования.

По словам разработчиков, Quick Recap будет отключена по умолчанию и потребует ручной активации в настройках. Особый акцент сделан на защите личной информации — данные обрабатываются с помощью технологии Private Processing в зашифрованной среде, без доступа для Meta или самого WhatsApp.

Отмечается, что функция не будет работать с чатами, защищёнными с помощью режима Advanced Chat Privacy. В настоящее время Quick Recap находится на стадии тестирования и доступна в сборке 2.25.21.12.

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