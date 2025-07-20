Хикмет Гаджиев: Азербайджанские медиа сегодня в числе профессионалов

Азербайджанские медиа сегодня в числе профессионалов. Считаю, что вчерашние слова Президента Ильхама Алиева об азербайджанских СМИ - это показатель огромного доверия к ним и высочайшей оценки их труда. Желаю нашим медиа успехов в дальнейшей деятельности, направленной на реализацию задач, поставленных главой государства перед ними, поддержку нашей государственности и служение нашим национальным интересам.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил журналистам помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Он поздравил азербайджанские медиа с наступающим 150-летним юбилеем: «Желаю азербайджанским СМИ новых успехов и достижений в их дальнейшей деятельности».