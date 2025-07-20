Автобусы, задержанные в Иране, прибывают в Нахчыван

Проблема в работе автобусных рейсов Баку–Нахчыван–Баку, проходящих через Исламскую Республику Иран, устранена.

Как передаёт AПA, автобусы были временно задержаны на территории Ирана, однако впоследствии были отпущены.

В настоящее время автобусы уже прибыли в Нахчыван.

В ответ на запрос AПА в AYNA сообщили, что хотя пассажирские перевозки по маршруту Баку–Нахчыван–Баку были временно приостановлены с 14 июня 2025 года, с 19 июля перевозки были возобновлены, и первый автобус уже осуществил рейс.

В отношении следующих трёх автобусов от иранской стороны поступил дополнительный информационный запрос, на который были предоставлены соответствующие сведения. В связи с этим три автобуса по маршруту задержались на таможенно-пропускном пункте. На данный момент автобусы прошли пункт пропуска и продолжают движение по маршруту.

В целях бесперебойного осуществления перевозок по маршруту ведётся постоянная совместная работа.