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Автобусы, задержанные в Иране, прибывают в Нахчыван

First News Media23:00 - 20 / 07 / 2025
Автобусы, задержанные в Иране, прибывают в Нахчыван

Проблема в работе автобусных рейсов Баку–Нахчыван–Баку, проходящих через Исламскую Республику Иран, устранена.

Как передаёт AПA, автобусы были временно задержаны на территории Ирана, однако впоследствии были отпущены.

В настоящее время автобусы уже прибыли в Нахчыван.

В ответ на запрос AПА в AYNA сообщили, что хотя пассажирские перевозки по маршруту Баку–Нахчыван–Баку были временно приостановлены с 14 июня 2025 года, с 19 июля перевозки были возобновлены, и первый автобус уже осуществил рейс.

В отношении следующих трёх автобусов от иранской стороны поступил дополнительный информационный запрос, на который были предоставлены соответствующие сведения. В связи с этим три автобуса по маршруту задержались на таможенно-пропускном пункте. На данный момент автобусы прошли пункт пропуска и продолжают движение по маршруту.

В целях бесперебойного осуществления перевозок по маршруту ведётся постоянная совместная работа.

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