В настоящее время в город Ходжалы, села Баллыджа, Тезебина и Ханъюрду вернулись в общей сложности 327 семей, состоящих из 1433 человек.

Как передает Trend, об этом сообщил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов на встрече с участниками III Шушинского Глобального медиафорума в Ходжалы.

По его словам, до конца этого года в Ходжалы вернутся еще 400 семей.

Отметим, что в 3-ем Шушинском Глобальном медиафоруме участвуют около 140 зарубежных гостей из 52 стран, включая представителей более 30 информационных агентств, 7 международных организаций, около 80 медиаструктур, а также других профильных организаций. Форум под названием «Цифровые переходы: Укрепление устойчивости информации и медиа в эпоху искусственного интеллекта» проходит с 19 по 21 июля 2025 года.