У Нетаньяху диагностировали воспаление кишечника

В ночь на 20 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху почувствовал недомогание, в связи с чем к нему были вызваны врачи.

Как передают израильские СМИ, по информации Канцелярии главы правительства медики диагностировали воспаление кишечника, вызванное употреблением недоброкачественной пищи.

По сообщению канцелярии, после дополнительных обследований состояние премьер-министра было признано удовлетворительным. Сообщается, что с момента постановки диагноза он получает инфузию (внутривенное вливание жидкости) из-за обезвоживания, сопровождавшего болезнь.

«В соответствии с предписанием врачей, премьер-министр отдохнет дома в ближайшие три дня, и оттуда будет управлять делами государства», – говорится в заявлении канцелярии.

Заявление было опубликовано после того, как выяснилось, что премьер-министр не присутствовал на еженедельном заседании правительства.