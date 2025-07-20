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Рашбиль Захарьяев: сын Красной Слободы, оставивший след в истории азербайджанской прессы

First News Media21:40 - Сегодня
Рашбиль Захарьяев: сын Красной Слободы, оставивший след в истории азербайджанской прессы

22 июля азербайджанская пресса отметит своё 150-летие.

В этот день страна будет поздравлять сотрудников средств массовой информации, вспоминать тех, кто стоял у истоков, кто имеет заслуги в становлении современной прессы Азербайджана.

Среди последних ярко выделяется имя Рашбиля Хагаевича Захарьяева – журналиста, одного из известных уроженцев Красной Слободы.

Красная (Еврейская) Слобода – единственный в мире еврейский населённый пункт за пределами Израиля. Село расположено в Губинском районе Азербайджана. Многие слободчане прославили свою родину. Рашбиль Захарьяев – в их числе.

Будущий известный журналист родился 20 июля 1939 года – почти день в день с праздником азербайджанской прессы. Тем более знаменательна эта дата для семьи Захарьяевых.

Уже с юных лет он проявлял необычайный интерес к литературе и журналистике, что привело его сначала в творческий лекторий факультета журналистики МГУ, а затем – на заочное отделение факультета журналистики Азербайджанского государственного университета, который он успешно окончил, став первым дипломированным журналистом своей родной общины.

С 1966 по 1978 год Рашбиль работал собственным корреспондентом районной газеты «Шафаг». Его заметки и репортажи регулярно публиковались в республиканских изданиях «Бакинский рабочий», «Совет кянди», а также во всесоюзных газетах «Сельская жизнь» и «Садоводство».

Как журналист, Захарьяев глубоко изучал сельскохозяйственную тематику. Его вклад в освещение сельскохозяйственной тематики в прессе высоко оценивался коллегами. Под его руководством отдел агропрома значительно расширил содержание материалов, что способствовало реальной поддержке районной экономики и культуры.

Помимо журналистики, Захарьяев писал стихи и рассказы, хотя почти не публиковал их. Почитатели его таланта говорили, что его поэзия отличалась выразительным колоритом и неподдельной поэтичностью. Его мечтой была публикация и перевод на азербайджанский язык произведений Шолом‑Алейхема, в частности «Тевье‑молочника». К 70-летию Рашбиля Захарьяева, в память о нём, его мечта была исполнена – произведения Шолом-Алейхема были переведены на азербайджанский язык.

Рашбиль был признан коллегами как журналист с острым пером, творческой интуицией и безупречной объективностью. Он получал Почётную грамоту Союза журналистов Азербайджана за свой профессионализм и вклад в развитие прессы Губинского района. Его статьи и сегодня считаются яркими образцами журналистского мастерства.

Губинская интеллигенция и коллектив редакции «Шафаг» высоко ценили его человеческие качества: дружелюбие, терпимость, бескорыстие. Он всегда терпеливо направлял и вдохновлял молодые таланты.

Рашбиль Захарьяев прожил недолгую жизнь – всего 38 лет. Он скончался 16 мая 1978 года. Несмотря на короткую жизнь, он успел оставить после себя наследие, которое и сегодня служит примером высокого профессионализма.

Память о нём жива: в 2024 году, в честь 85-й годовщины со дня его рождения, прошли памятные вечера и выставки в Москве и Красной Слободе. О его жизни и творчестве снят документальный фильм и написаны 2 книги «Воспоминания о журналисте» и «Путь журналиста», а в Красной Слободе его именем названа улица.

После себя Рашбиль Захарьяев оставил не только творческое наследие. Он воспитал девятерых детей, был заботливым отцом и мечтал вырастить их достойными людьми. Так, как воспитал его отец.

Отец Рашбиля, ветеран Великой Отечественной войны Хагай Захарьяев, воспитал сына на примере мужества и честного труда. Он всегда считал: «Хлеб и соль, добытые собственным трудом, ценнее любой модной еды». Это наставление Рашбиль пронёс через всю свою недолгую жизнь.

Рашбиль Захарьяев хотел видеть своих детей достойными членами общества, носителями ценностей еврейского народа.

Один из его сыновей, Герман Захарьяев, продолжает дело отца как президент фонда STMEGI и медиа-предприниматель. Это видный общественный деятель, меценат и бизнесмен, чьё имя хорошо известно как в России, так и далеко за её пределами. Особое место в его биографии занимает работа в сфере укрепления еврейской идентичности.

Как всемирный лидер горских евреев, Герман Захарьяев сыграл ключевую роль в консолидации еврейских общин, поддержке образовательных и культурных инициатив, восстановлении синагог, издании религиозной и научной литературы.

Не менее значителен вклад Захарьяева в развитие культурного и межрелигиозного диалога. В июле прошлого года в Красной Слободе была организована выставка памяти журналиста Рашбиля Захарьяева. В ходе мероприятия Герман Захарьяев представил свою книгу о мультикультурализме в Азербайджане, о еврейской общине страны и её вкладе в развитие страны. Именно Герман Захарьяев исполнил мечту отца – при его поддержке была переведена на азербайджанский язык книга Шолома-Алейхема «Тевье‑молочник».

На церемонии открытия выставки в Красной Слободе посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик подчеркнул, что эта выставка прекрасно демонстрирует, как плоды дерева отражают само дерево.

Он отметил, что, хотя сам Рашбиль Захарьяев так и не сумел лично побывать в Израиле, безвременно скончавшись в возрасте 38 лет, в своих стихах он часто упоминал и превозносил еврейское государство. Сегодня его детям удалось воплотить в жизнь его видение: они не только плотно общаются со многими израильтянами, но часто посещают Израиль и активно работают в нём.

Рашбиль Захарьяев оставил светлый след в истории своей родной земли. Он был не просто журналистом – он был мостом между деревней и большим миром, между прошлым и будущим. Его перо открывало глаза читателя на настоящие человеческие истории, его стихи согревали сердца. А память о нём вдохновляет и сегодня — служит напоминанием о том, как сила слова может украсить и изменить жизнь многих.

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