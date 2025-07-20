Трамп пообещал помочь афганским беженцам в ОАЭ

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении поддержать афганских беженцев, находящихся в Объединенных Арабских Эмиратах и сталкивающихся с угрозой депортации.

Об этом Трамп написал на своей платформе "Truth Social"

«С этого момента я постараюсь их спасти», — подчеркнул Трамп в своём сообщении.

Речь идет о группе афганцев, которые покинули страну после прихода к власти движения «Талибан» в 2021 году и нашли временное убежище в ОАЭ. Они отказываются возвращаться на родину, опасаясь репрессий со стороны талибского режима.

Согласно имеющейся информации, официальные лица США отслеживают развитие ситуации и проводят переговоры с властями ОАЭ с целью предотвращения возможной депортации этих беженцев.