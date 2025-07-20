Литовский журналист: Сегодня я вижу Агдам совершенно по-другому

Когда я впервые приехал в Агдам, я его не узнал. Потом вспомнил, как выглядел Агдам во время оккупации. Страшно представить, что здесь творили армяне.

Об этом рассказал военный журналист из Литвы Ричардас Лапайтис в интервью региональному корреспонденту АЗЕРТАДЖ в Агдаме.

Литовский журналист рассказал, что приезжал в Агдам и до оккупации города, и после его освобождения: «20 июля 1993 года я был в этом городе. Я был одним из последних военных журналистов, вышедших из Агдама. Вышел по дороге, которую уже обстреливали. Со мной был другой азербайджанский военный журналист Ильгар Джафаров. Мы здесь ночевали. Перед выходом из Агдама мы пошли на могилу Аллахверди Багирова. В 1993 году Агдам выглядел полуразрушенным, но это был город, кладбище большое, там было похоронено 200 ходжалинцев, росли деревья, много цветов. Я помолился на могиле Аллахверди Багирова, но я еще не думал, что он будет оккупирован… Армяне говорят, что они самый древний народ мира, самые цивилизованные, посмотрите на фотографии на стендах, как они жили, как армяне здесь все разрушали и можно посмотреть и сопоставить как Азербайджан относится к этой земле. Земля не прощает пролитой крови. Земля не прощает вот этих издевательств. Сегодня я вижу Агдам совершенно по-другому. Смотрите, какая красота. Я военный журналист и я не узнал Агдам после того, как его освободили от оккупации, потому что здесь было страшно. Сейчас я не узнаю Агдам после того, как его восстанавливают, после того, как Агдам возрождается как птица Феникс. И поэтому меня переполняет чувство гордости и справедливости», - отметил он.