Обнародован объем средств, потраченных на освобожденные территории Азербайджана

В I квартале этого года Азербайджан направил 812,3 млн манатов на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, это на 33,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Напомним, что в 2021-2024 годах из государственного бюджета Азербайджана на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий было выделено 17,6 млрд манатов, в том числе 5,35 млрд манатов в 2024 году. В 2025 году на эти цели планируется выделить 4 млрд манатов.