Обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и АБР - ФОТО

Министр финансов Азербайджана, член Совета управляющих Азиатского банка развития (АБР) Сахиль Бабаев провел встречу с исполнительным директором, представляющим Азербайджан в Совете директоров АБР, Рэйчел Томпсон.

Об этом сообщили в Минфине Азербайджана.

Согласно информации, на встрече была подчеркнута важность долгосрочного успешного сотрудничества между Азербайджаном и АБР, состоялся обмен мнениями по Стратегии партнерства АБР со страной на 2025-2029 годы, которая в настоящее время находится на стадии обсуждения, а также по будущим программам кредитования проектов, основанных на приоритетах правительства.

С.Бабаев отметил важность поддержки, оказываемой банком в проектах, реализуемых правительством в соответствии с потребностями развития страны, и подчеркнул, что Азербайджан продолжит оставаться активным членом донорского сообщества для поддержки социальных инициатив АБР и усилий по сокращению бедности.

В ходе встречи были рассмотрены направления будущего сотрудничества, включая расширение сети Бакинского метрополитена, возможности сотрудничества в проектах по развитию транспортной инфраструктуры в Баку и на прилегающих территориях, снабжению питьевой водой, сокращению потерь воды и управлению дождевыми водами, а также в области модернизации железнодорожной инфраструктуры.

На встрече с главой постоянного представительства АБР в Азербайджане Суннией Дуррани-Джамал министр Сахиль Бабаев высоко оценил роль представительства банка в Азербайджане в определении потребностей страны и координации сотрудничества.

С.Дуррани-Джамал заявила, что АБР как важный и надежный партнер Азербайджана готов и дальше расширять сотрудничество и поддерживать приоритеты развития страны.