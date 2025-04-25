Ильхам Алиев назначил национального координатора 13-й сессии Всемирного градостроительного форума ООН

25 апреля 2025 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал Распоряжение о назначении национального координатора Тринадцатой сессии Всемирного градостроительного форума (WUF13) Организации Объединённых Наций, которая пройдёт в 2026 году в городе Баку.

Согласно Распоряжению, Председатель Государственного Комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики Анар Гулиев назначен национальным координатором WUF13, а также уполномочен на проведение подготовительных мероприятий к форуму.