Полиция начала расследование в связи с утверждениями об избиении воспитанников в бакинском детсаду - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Проводится расследование в связи с инцидентом, произошедшим в центре развития детей EOS Junior в Баку.

Об этом Oxu.Az сообщила сотрудница пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) Назрин Адыгёзалзаде.

По ее словам, распространенные в Сети кадры изучаются полицией. В связи с предполагаемым применением насилия в отношении малолетнего ребенка в правоохранительные органы обратились как его родитель, так и руководство центра.

По обоим обращениям продолжается процессуальное расследование.

19:28

Утверждается, что в одном из детских садов, расположенном в поселке Бадамдар Сабаильского района Баку, дети подвергаются насилию.

Как сообщает 1news.az, речь идет о дошкольном учреждении EOS Junior.

По словам одного из родителей, детей отводят в помещения, где отсутствуют камеры видеонаблюдения, избивают и запугивают.

Автор жалобы утверждает, что насилие над несовершеннолетними совершает директор учреждения. По его словам, несмотря на неоднократные жалобы на эту женщину, она продолжала применять насилие в отношении воспитанников.

Заявитель также сообщил, что дети, которых забрали из детского сада, в настоящее время получают психологическую помощь.

В свою очередь, исполнительный директор дошкольного учреждения Шафаг Гасанзаде заявила, что сотрудница, о которой идет речь, уволена, а по данному вопросу проводится правовая оценка.