Полиция начала расследование в связи с утверждениями об избиении воспитанников в бакинском детсаду - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
Проводится расследование в связи с инцидентом, произошедшим в центре развития детей EOS Junior в Баку.
Об этом Oxu.Az сообщила сотрудница пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) Назрин Адыгёзалзаде.
По ее словам, распространенные в Сети кадры изучаются полицией. В связи с предполагаемым применением насилия в отношении малолетнего ребенка в правоохранительные органы обратились как его родитель, так и руководство центра.
По обоим обращениям продолжается процессуальное расследование.
19:28
Утверждается, что в одном из детских садов, расположенном в поселке Бадамдар Сабаильского района Баку, дети подвергаются насилию.
Как сообщает 1news.az, речь идет о дошкольном учреждении EOS Junior.
По словам одного из родителей, детей отводят в помещения, где отсутствуют камеры видеонаблюдения, избивают и запугивают.
Автор жалобы утверждает, что насилие над несовершеннолетними совершает директор учреждения. По его словам, несмотря на неоднократные жалобы на эту женщину, она продолжала применять насилие в отношении воспитанников.
Заявитель также сообщил, что дети, которых забрали из детского сада, в настоящее время получают психологическую помощь.
В свою очередь, исполнительный директор дошкольного учреждения Шафаг Гасанзаде заявила, что сотрудница, о которой идет речь, уволена, а по данному вопросу проводится правовая оценка.