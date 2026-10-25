Аравийская коалиция сбила очередной беспилотник над Эр-Риядом

Силы аравийской коалиции перехватили и уничтожили еще один беспилотник над Эр-Риядом.

Как передает 1news.az, об этом сообщил официальный представитель альянса Турки аль-Малики.

"В районе Эр-Рияда был перехвачен и уничтожен беспилотник", - говорится в заявлении представителя коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия.

Сбитый беспилотный летательный аппарат стал второй воздушной целью, перехваченной за ночь в небе над Эр-Риядом.