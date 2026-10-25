Трамп допустил возобновление ударов США по Ирану - ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп не исключает вероятности того, что он примет решение о нанесении новых ударов по Ирану, если Вашингтон и Тегеран не заключат сделку.

Как передает 1news.az, об этом американский лидер заявил, отвечая на вопрос журналиста в штате Флорида.

«Неужели вы думаете, я вам расскажу, если я собираюсь это сделать. Есть вероятность, что я это сделаю. Есть также вероятность того, что у нас будет хорошее крупное соглашение», — добавил Трамп.

Он отметил, что может «закончить дело» или Вашингтон и Тегеран заключат сделку: «Я точно не знаю. В любом случае мы выиграем».

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщала, что США готовятся к возможному возобновлению ударов по Ирану. При этом телеканал Al Arabiya утверждал, что Тегеран предложил Вашингтону открыть Ормуз в обмен на снятие блокады.