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В Грузии задержали подростков, планировавших нападение на школу

Редакция 1news23:00 - 24 / 10 / 2026
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В Грузии задержали подростков, планировавших нападение на школу

Правоохранители задержали в Грузии двоих несовершеннолетних, которые планировали напасть на школу с применением оружия.

Как передает 1news.az, об этом сообщила Генеральная прокуратура Грузии.

По данным ведомства, задержанные познакомились в апреле-мае в соцсетях и планировали нападение на одну из школ Тбилиси. Они намеревались устроить погром и «нанести ущерб здоровью находящимся в школе лицам с использованием оружия», указали в ведомстве.

Задержанным предъявлено обвинение по статье УК об организации групповых действий и подготовке к участию в них, которые должны были повлечь насилие и погром, повреждение чужой собственности, а также об использовании оружия. Им грозит от шести до девяти лет лишения свободы.

Одному из несовершеннолетних суд уже избрал арест в качестве меры пресечения, в отношении второго прокуратура будет ходатайствовать в суд.

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