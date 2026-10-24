В Баку состоялась церемония открытия Фестиваля оливок — ФОТО

В Приморском национальном парке в Баку 24 октября состоялось открытие Фестиваля оливок.

Как сообщает 1news.az, помощник президента Азербайджана Анар Алакбаров, председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев, председатель правления Управления Приморского бульвара Ханлар Агаларов ознакомились с павильонами на фестивале.

В павильонах представлены оливки и оливковая продукция различных производителей.

Основная цель фестиваля — продвижение древних традиций оливководства Азербайджана, поддержка местных производителей, а также содействие формированию национального бренда в этой сфере.

На фестивале, который продолжится и 25 октября, в течение дня организуются различные развлекательные программы, а также концерты звезд эстрады.