WSJ: США готовятся к возможному возобновлению ударов по Ирану

Американские военные корабли на Ближнем Востоке готовятся к возможной эскалации конфликта с Ираном.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на газету The Wall Street Journal (WSJ).

Журналисты издания побывали на борту авианосца USS George Washington в Аравийском море. Они наблюдали за полетными операциями и пополнением запасов боеприпасов. На суда доставили крупную партию вооружений, включая крылатые ракеты для ударов по наземным целям и противобункерные авиабомбы.

По данным американских официальных лиц, знакомых с военным планированием, Вашингтон рассматривает возможность нового раунда ударов по Ирану в ближайшие недели. Поставки вооружений могут расширить военные возможности США в случае принятия соответствующего решения.

Противобункерные авиабомбы предназначены для поражения укрепленных и заглубленных целей. Их доставка на авианосец может свидетельствовать о подготовке к более масштабным операциям, однако сама по себе не означает, что решение о новых ударах уже принято.

В Пентагоне заявили, что задача ведомства — разрабатывать и представлять президенту военные варианты действий.