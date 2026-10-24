Стали известны шокирующие подробности об убитом в массовой драке в Баку

Стали известны новые подробности о Джейхуне Мирагаеве, убитом в массовой драке в Баку, в которой также участвовал Ахмед Ализаде — сын депутата Милли Меджлиса Арзухана Ализаде.

Как сообщает 1news.az, у погибшего, известного по прозвищу "Джейхун Сабунчу" (Ceyhun Sabunçu), не было официальной паспортной регистрации ни в Азербайджане, ни в какой-либо другой стране мира.

Утверждается, что ранее он являлся гражданином России, однако впоследствии вышел из гражданства этой страны и незаконными путями прибыл в Азербайджан. Также сообщается, что после приезда он так и не оформил официальные документы, удостоверяющие личность.

Отмечается, что в некоторых случаях представители криминального мира прибегают к подобным методам, чтобы избежать розыска и задержания.

По имеющимся данным, вплоть до дня убийства у Джейхуна Мирагаева не было официальной регистрации, действующего удостоверения личности и паспорта.

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