Джанни Инфантино вручил Ильхаму Алиеву памятные подарки - ФОТО

24 октября в Baku Crystal Hall состоялась церемония официального открытия первого чемпионата мира и фестиваля по футболу среди юношей до 15 лет (FIFA U-15 World Cup and Festival).

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, члены их семьи и президент FIFA Джанни Инфантино наблюдали за церемонией.

Как сообщает 1news.az, Джанни Инфантино вручил главе государства памятные подарки.