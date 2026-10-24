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Илон Маск: Украина нарушила правила использования Starlink

Редакция 1news23:47 - 24 / 10 / 2026
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Илон Маск: Украина нарушила правила использования Starlink

Украинские военные нарушили условия использования системы спутниковой связи Starlink и применяли её для нанесения наступательных ударов беспилотниками для убийства людей.

Как передает 1news.az, об этом в соцсети Х написал глава SpaceX Илон Маск.

"Использование Starlink, гражданского коммерческого сервиса, для нанесения наступательных ударов беспилотниками с целью убийства людей никогда не было разрешено и не должно быть разрешено. Starshield, другая система, находится под контролем правительства США. Что они решат с ней делать, зависит только от них", — добавил он.

Миллиардер заявил, что использование технологии для нанесения удара по людям "никогда не допускалось и не должно допускаться".

Также Маск заявил, что Starlink имеет решающее значение для украинской обороны, поскольку это "единственная система, которую невозможно заглушить или уничтожить".

"Если Starlink отключат, украинский фронт немедленно рухнет. Это НЕ угроза, а просто констатация факта", — подчеркнул он.

Утром 14 октября экс-советник министра обороны страны Сергей Стерненко сообщил в Telegram, что SpaceX ограничила скорость работы терминалов Starlink до 60-70 км в час. Позднее экс-министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что подключение восстанавливается на скоростях до 160 км/ч. Это сорвало несколько операций украинских военных. Маск отрицал свою ответственность за ограничения, утверждая, что решения о скорости и использовании системы принимают власти США. Позднее газета The Wall Street Journal (WSJ) написала, что Маск лично приказал ограничить работу Starshield в Украине.

Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что работа сервиса восстановлена.

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