Президент Северной Македонии позвонила Ильхаму Алиеву

21 октября президент Северной Македонии Гордана Силяновска-Давкова позвонила президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В ходе телефонного разговора главы государств обменялись мнениями о ситуации в мировой энергетике, существующих вызовах и путях их решения.

Стороны с удовлетворением вспомнили официальный визит президента Северной Македонии в Азербайджан, отметив, что он внес вклад в укрепление отношений дружбы и взаимопонимания между двумя странами.

Главы государств договорились о продолжении и расширении сотрудничества между Азербайджаном и Северной Македонией в энергетической сфере.