Рэпер Navai впервые вышел в свет после задержания в Казахстане - ВИДЕО

Российский певец-азербайджанец рэпер Navai (настоящее имя - Наваи Бакиров) впервые вышел в свет с момента возвращения в Москву после задержания в Казахстане, посетив турнир медийной баскетбольной лиги Media Basket.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщило РИА Новости.

Navai был задержан 13 октября при въезде в Казахстан на пограничном пункте "Кордай" сотрудниками полиции совместно с казахстанской погранслужбой. При проверке автомобиля, на котором он передвигался, было обнаружено и изъято наркотическое средство. Во вторник рэпер был освобожден из-под стражи. Позднее адвокат артиста Рена Керимова сообщила РИА Новости, что он находится в Москве.

"Да, Navai был (на турнире Media Basket - ред.) вместе с друзьями", - сказала собеседница агентства.

Бакиров родился в Самаре. Популярность ему принесло сотрудничество с исполнителем HammAli: вместе они создали дуэт HammAli & Navai, выпустивший такие хиты, как "Птичка", "Девочка - война" и "Пустите меня на танцпол".