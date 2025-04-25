Микаил Джаббаров провел встречу с министром экономики ОАЭ - ФОТО

Министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с делегацией, возглавляемой министром экономики ОАЭ Абдуллой бин Тоугом Аль Марри.

На встрече был подчеркнут высокий уровень отношений между Азербайджаном и ОАЭ, основанный на принципах взаимной дружбы и уважения, а также успешное сотрудничество в экономической сфере.

Стороны обменялись мнениями по вопросам содействия инвестициям в переходе к зеленой экономике, расширения промышленных, деловых, торговых и туристических связей, а также возможностей сотрудничества в целях диверсификации экономики двух стран.