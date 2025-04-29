Микаил Джаббаров провел встречу с вице-премьером, министром иностранных дел Пакистана

Министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу в формате видеоконференции с вице-премьером, министром иностранных дел Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром.

Было подчеркнуто, что отношения между двумя дружественными странами укрепляются в атмосфере взаимного доверия, по восходящей развиваются отношения в различных областях. На встрече состоялся обмен мнениями о возможностях, которые создает азербайджано-пакистанское партнерство для диверсификации экономических связей и перспективах реализации совместных проектов.

Стороны также обсудили вопросы активного продвижения торговых связей и взаимных инвестиций.