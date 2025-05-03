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В Баку проходит Международный фестиваль ковра - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

First News Media22:30 - 03 / 05 / 2025
В Баку проходит Международный фестиваль ковра - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

История, соприкасающаяся с узорами Ичеришехер: в Баку открылся первый Международный фестиваль ковра

Открытие Международного фестиваля ковра состоялось на площади Гоша Гала в Ичеришехер.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, фестиваль организован ОАО «Азерхалча» и Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» при поддержке Министерства экономики и Агентства поощрения экспорта и инвестиций - AZPROMO.

Помимо Азербайджана, в фестивале принимают участие ковроделы, производители и деятели культуры из Турции, Ирана, Казахстана, Пакистана, Татарстана Российской Федерации, Узбекистана и многих других стран.

Председатель правления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» Руфат Махмуд отметил, что сегодня открывается первый Международный фестиваль ковров. «Это событие, объединяющее множество культур, традиций и искусств. Проведение фестиваля ковров в месте, где эти каменные стены являются свидетелями тысячелетней истории, имеет особое значение. Потому что сами улицы, камни, переулки и здания Старого города взаимосвязаны, гармоничны и значимы, как узоры ковров», - отметил он.

Председатель Правления ОАО «Азерхалча», заслуженный деятель искусств Эмин Мамедов отметил, что в этом году география фестиваля расширилась: «Мы уже традиционно встречаемся в начале мая. Потому что согласно Распоряжению, подписанному Президентом Ильхамом Алиевым в 2016 году, 5 мая в Азербайджане отмечается День ковроткача. Мы очень рады, что в канун такого праздника проводим традиционный фестиваль. В прошлом году мы организовали Национальный фестиваль ковра. Как продолжение того замечательного успеха, в этом году мы дали старт Международному фестивалю ковра.

На фестиваль приглашены гости из разных стран. Каждого из вас в Ичеришехер ждет интересная и насыщенная фестивальная программа».

Исполнительный директор Азербайджанского агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев отметил, что искусство азербайджанского ковроткачества на протяжении веков вносило вклад в мировую культуру: «Сегодня эти традиции продолжаются. Мы благодарим тех, кто внес вклад в организацию фестиваля».

Затем была представлена художественная программа фестиваля.

Главной частью развлекательной программы фестиваля стало представление. Сюжет, взятый из романа «Манифест молодого человека» нашего выдающегося писателя Мир Джалала Пашаева, еще раз показал всем важность ковра как символа семейной чести и нашего культурного наследия. Спектакль был поставлен под руководством художественного руководителя Нигяр Гасанзаде и пантомимы народного артиста Парвиза Мамедрзаева и был встречен с большим интересом.

Основная цель фестиваля, который продлится до 4 мая, — популяризация искусства азербайджанского ковроткачества в мировом масштабе, демонстрация его богатого наследия и перспектив развития, а также использование опыта и мастерства зарубежных ковроткачей. Именно поэтому программа фестиваля своей насыщенностью и разнообразием отвечает интересам гостей всех возрастных групп. В рамках фестиваля посетителей ждет феерическая развлекательная программа: серия красочных концертов, кинотеатр под открытым небом, а также различные ярмарки с участием местных брендов и ремесленников.

28 ткачих из 14 цехов ОАО «Азерхалча», работающих в разных уголках страны, большая бригада переработчиков, демонстрирующая красоту процесса обработки и окрашивания пряжи, и члены творческой группы поделятся с гостями фестиваля секретами ковроткачества и пригласят на мастер-классы.

Фестиваль приурочен к 25-летию включения Ичеришехер в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и 15-летию включения традиционного искусства азербайджанского ковроткачества в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

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