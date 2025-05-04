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При взрыве газа в Москве погибли два человека - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

First News Media23:15 - Сегодня
При взрыве газа в Москве погибли два человека - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Шесть человек пострадали при пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы.

Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

"Пострадали шесть человек. Работы по тушению продолжаются", - сообщили в министерстве.

Два человека, по данным МЧС России, погибли.

22:45

Взрыв с последующим возгоранием произошел в квартире на девятом этаже жилого дома на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы.

Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"По предварительным данным, в жилом доме на улице Генерала Тюленева произошел взрыв с последующим возгоранием на девятом этаже. В настоящее время горят две квартиры, произошло обрушение между восьмым и девятым этажами", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что квартира, в которой произошел взрыв, разрушена.

"Идет оперативная эвакуация людей из квартир подъезда дома на юго-западе столицы", - сказал собеседник агентства.

Позже в пресс-службе МЧС заявили, что из дома эвакуируют всех людей.

В ГСУ СК РФ по Москве подтвердили информацию о взрыве. По данному факту организована доследственная проверка. В ведомстве отметили, что "после тушения пожара следователи и криминалисты столичного СК приступят к осмотру места происшествия". В столичной прокуратуре ТАСС сообщили, что Черемушкинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление причин и обстоятельств пожара. "Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы", - отметили в ведомстве.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС Росиии по Москве, возгорание произошло в девятиэтажке по адресу: улица Генерала Тюленева, д. 39. "Пожарные расчеты направлены на установление источника возгорания и спасение людей", - добавили в пресс-службе.

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