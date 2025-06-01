На Земле наблюдается очень сильная магнитная буря

Магнитная буря класса G4 наблюдается на Земле, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

Согласно информации ИПГ, степень возмущенности магнитного поля Земли в настоящее время поднялась с уровня G3 до отметки G4 - "очень сильно" по шкале из пяти показателей, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".

Уровень G4 предполагает, что на Земле, помимо серьезных помех в связи, могут быть зафиксированы серьезные нарушения в радиосвязи, многочасовые нарушения спутниковой и радиочастотной навигации. Полярные сияния могут фиксироваться даже в тропиках.